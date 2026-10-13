Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang serang Bali United Jay Joshua Herdman mencatatkan debut pada laga kandang pekan keempat Super League 2026-2027 kontra Persijap di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Masuk pada menit ke-84 menggantikan Remco Balk, pemain 22 tahun itu langsung memberikan kontribusi nyata.

Putra kandung pelatih Timnas Indonesia John Herdman itu menyumbangkan assist matang yang dikonversi menjadi gol oleh Irfan Jaya pada masa injury time babak kedua.

Aksi Jay Herdman turut menyempurnakan pesta kemenangan Bali United saat menggilas Persijap Jepara dengan skor telak 6 – 1.

Meski Jay Herdman sebenarnya telah mencatatkan debut resminya saat laga tandang melawan Borneo FC pekan lalu.

Namun, momen debut tampil di depan 6.000 lebih suporter Bali United memberikan kesan mendalam bagi Jay Herdman.

Momen tersebut makin istimewa lantaran penampilannya disaksikan langsung oleh sang ayah, John Herdman, bersama istrinya yang hadir di tribune Stadion Kapten Dipta.

Jay Herdman pun menyampaikan rasa bangganya.