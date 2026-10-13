JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

Selasa, 13 Oktober 2026 – 11:39 WIB
Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali
Aksi gelandang muda Bali United Jay Herdman melawan Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam. Putra kandung pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini tampil apik membantu Bali United membungkam Persijap 6 - 1. Foto: Instagram @jjherdy110

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang serang Bali United Jay Joshua Herdman mencatatkan debut pada laga kandang pekan keempat Super League 2026-2027 kontra Persijap di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Masuk pada menit ke-84 menggantikan Remco Balk, pemain 22 tahun itu langsung memberikan kontribusi nyata.

Putra kandung pelatih Timnas Indonesia John Herdman itu menyumbangkan assist matang yang dikonversi menjadi gol oleh Irfan Jaya pada masa injury time babak kedua.

Baca Juga:

Aksi Jay Herdman turut menyempurnakan pesta kemenangan Bali United saat menggilas Persijap Jepara dengan skor telak 6 – 1.

Meski Jay Herdman sebenarnya telah mencatatkan debut resminya saat laga tandang melawan Borneo FC pekan lalu.

Namun, momen debut tampil di depan 6.000 lebih suporter Bali United memberikan kesan mendalam bagi Jay Herdman.

Baca Juga:

Momen tersebut makin istimewa lantaran penampilannya disaksikan langsung oleh sang ayah, John Herdman, bersama istrinya yang hadir di tribune Stadion Kapten Dipta.

Jay Herdman pun menyampaikan rasa bangganya.

Gelandang Bali United Jay Herdman menyumbangkan assist matang yang dikonversi menjadi gol oleh Irfan Jaya pada masa injury time babak kedua
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jay Herdman John Herdman bali united Persijap Jepara Persijap Timnas Indonesia Bali United vs Persijap Assist Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali
    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!
  2. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

  3. Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU