Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker Bali United Jort van der Sande mencetak rekor saat duel pekan keempat Super League 2026-2027 kontra Persijap, Sabtu (10/10) malam di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Untuk kali pertama, striker asing ini mencetak tiga gol dalam satu laga saat membantu Bali United membungkam Persijap Jepara 6 – 1.

Jort van der Sande mencetak hattrick ke gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah pada menit ke-38, 57 dan 78.

Tiga gol Bali United lainnya dicetak Remco Balk menit ke-42, bek sayap Thijmen Goppel menit ke-72 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-90 +4.

Persijap Jepara hanya mampu membalas melalui pemain pengganti Juan Douglas menit ke-71 pada laga yang disaksikan 6.448 suporter.

Hebatnya, selain mencetak tiga gol, Jort van der Sande mencetak satu assist bagi gol spektakuler dari Thijmen Goppel melalui tembakan jarak jauhnya.

“Saya pikir faktor utama adalah tim itu sendiri, kami menciptakan banyak peluang.

Kami bisa membuat kesempatan untuk mencetak gol itu setiap lima hingga enam menit dalam pertandingan.