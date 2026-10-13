Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan kelima kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) mendatang.

Total ada delapan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Laga pekan kelima dibuka di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra PSM Makassar.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10) pukul 15.30 WIB.

Tiga pertandingan lainnya dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di tiga stadion berbeda.

Java United FC menantang Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang; Madura United kontra Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Madura Ratu Pamelingan dan Persijap versus Isenmulang FC di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Pada Sabtu (17/10) mendatang, dua pertandingan dijadwalkan berlangsung di dua stadion berbeda.