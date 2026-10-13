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Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United?

Selasa, 13 Oktober 2026 – 09:38 WIB
Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United? - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan kelima kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan kelima kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) mendatang.

Total ada delapan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

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Laga pekan kelima dibuka di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra PSM Makassar.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10) pukul 15.30 WIB.

Tiga pertandingan lainnya dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di tiga stadion berbeda.

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Java United FC menantang Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang; Madura United kontra Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Madura Ratu Pamelingan dan Persijap versus Isenmulang FC di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Pada Sabtu (17/10) mendatang, dua pertandingan dijadwalkan berlangsung di dua stadion berbeda.

Laga pekan kelima Super League 2026-2027 dibuka di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra PSM Makassar.
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TAGS   Super League 2026-2027 Jadwal Super League 2026-2027 PSIM psm makassar Persib Persik Kediri Persija bali united Persebaya PSS Sleman

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