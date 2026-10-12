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Pieter Huistra Senang PSS Sleman Bangkit, Layak Menang dari PSM Makassar

Senin, 12 Oktober 2026 – 19:23 WIB
Pieter Huistra Senang PSS Sleman Bangkit, Layak Menang dari PSM Makassar - JPNN.com Bali
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra berselebrasi seusai membawa anak asuhnya mengalahkan PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10) kemarin. PSS Sleman mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3 - 0. Foto: Instafram @pssleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra tak mampu menyembunyikan kegembiraannya seusai skuad Elang Jawa sukses melumat PSM Makassar pada laga BRI Super League di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10).

Kebetulan kemenangan ini menjadi yang pertama setelah tiga laga sebelumnya berakhir dengan hasil memalukan.

Dua gol Hiromu Tanaka pada menit ke-34 dan 85, serta sumbangan gol Matheus Fornazari pada masa injury time, memastikan kemenangan PSS Sleman.

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"Selama tiga minggu ini kami berlatih keras dengan intensitas tinggi.

Menurut saya, kerja keras selalu memberikan hasil,” ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Borneo FC ini memuji performa PSS Sleman yang tampil agresif dan lebih baik dari lawan.

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“Jadi, kami layak mendapatkan tiga poin ini,” imbuh Pieter Huistra.

Bermain di kandang, PSS tampil dominan dengan organisasi permainan yang solid, koordinasi antarlini yang padu, serta efektivitas serangan yang mematikan.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra tak mampu menyembunyikan kegembiraannya seusai skuad Elang Jawa sukses melumat PSM Makassa dengan skor 3 - 0
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TAGS   Pieter Huistra PSS PSS Sleman PSM psm makassar PSS vs PSM PSS Sleman vs PSM Makassar Stadion Maguwoharjo Super League 2026-2027

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