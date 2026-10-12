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Mauro Jeronimo Sebut Borneo FC Kalah Karena Kelelahan, Puji Ikshan Nul

Senin, 12 Oktober 2026 – 19:03 WIB
Mauro Jeronimo Sebut Borneo FC Kalah Karena Kelelahan, Puji Ikshan Nul - JPNN.com Bali
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo membongkar alasan timnya kalah dari Java United FC. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo pasang badan membela gelandang muda Ikhsan Nul Zikram seusai Pesut Etam takluk 1-2 dari Java United FC pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (11/10).

Meski performa Ikhsan mendapat sorotan negatif, Mauro Jeronimo menilai kritik tersebut tidak adil.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan kontribusi pemain 23 tahun tersebut di lapangan sangat luar biasa meski Borneo FC harus menelan kekalahan.

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"Secara sikap dan mentalitas, penampilan Ikhsan sangat bagus.

Dia salah satu pemain yang paling banyak berlari, memotong jalur bola, dan bekerja keras sepanjang 90 menit," ujar Mauro Jeronimo dilansir dari laman I.League.

Mauro Jeronimo membeberkan, penurunan performa skuad Borneo FC tak lepas dari jadwal yang superpadat.

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Sebelum melawat ke Semarang melawan Java United FC, Borneo FC harus melakoni laga menguras stamina kontra Buriram United di Tailan dalam ajang ASEAN Club Championship 2026-2027.

Tak ingin emosional, Mauro Jeronimo memilih akan melakukan evaluasi berbasis data dan rekaman video setibanya di Samarinda untuk membenahi kelemahan tim.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo pasang badan membela gelandang muda Ikhsan Nul Zikram seusai Pesut Etam takluk 1-2 dari Java United FC
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TAGS   Mauro Jeronimo Borneo FC Java United FC Stadion Jatidiri Java United FC vs Borneo FC Super League 2026-2027 Ikhsan Nul Zikram Klasemen Super League 2026-2027

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