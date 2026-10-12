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Osmar Loss Frustasi Dewa United Terkena Comeback Persib, Kecewa Berat

Senin, 12 Oktober 2026 – 18:44 WIB
Osmar Loss Frustasi Dewa United Terkena Comeback Persib, Kecewa Berat - JPNN.com Bali
Striker Persib Mariano Peralta berduel dengan bek Dewa United Nick Kuipers di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam. Kedua kesebelasan bermain dengan skor 2 - 2. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Dewa United gagal meraih tiga poin penuh saat menantang Persib pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.

Dewa United yang unggul terlebih dahulu melalui gol Egy Maulana Vikri pada menit ke-23 dan Noah Sadaoui pada menit ke-45, dipaksa pulang hanya dengan membawa satu poin.

Dua gol Persib Bandung yang dicetak Balsa Sekulic pada menit ke-51 dan Marc Klok tiga menit kemudian menjadi penyebabnya.

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Hasil imbang ini membuat pelatih Dewa United Osmar Loss tak puas dan kecewa berat.

“Kami merasa sedikit frustasi karena sempat unggul 2 – 0 terlebih dahulu.

Jadi, ketika kebobolan dua gol di babak kedua, itu membuat perasaan kami tidak senang,” ujar Osmar Loss dilansir dari laman I.League.

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Meski menyayangkan hilangnya keunggulan tersebut, juru taktik asal Brasil itu menilai hasil imbang tetap patut disyukuri.

Osmar Loss tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya yang mampu mencuri poin di kandang tim juara bertahan.

Dewa United gagal meraih tiga poin penuh saat menantang Persib pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat. Osmar Loss kecewa
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TAGS   Osmar Loss Dewa United Persib persib bandung Persib vs Dewa United Persib Bandung vs Dewa United Stadion Si Jalak Harupat Super League 2026-2027

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