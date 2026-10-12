Rizky Ridho & Shayne Pattynama tak Masuk Starter Persija vs PSIM, STY Merespons

bali.jpnn.com, BANTUL - Shin Tae yong membuat keputusan mengejutkan saat Persija menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) lalu.

STY, sapaan akrabnya, menunjuk bek asal Serbia Radovan Pankov sebagai kapten tim, memimpin skuad Macan Kemayoran.

Rizky Ridho di lain sisi memulai laga dari bangku cadangan.

Menurut STY, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan kesiapan pemain.

Rizky Ridho yang selama ini menjadi kapten utama, baru mendapatkan kesempatan tampil pada menit ke-75.

Pemain Timnas Indonesia itu masuk menggantikan Fabio Calonego, sebelum menerima kembali ban kapten dari Radovan Pankov.

Shin Tae yong mengatakan kondisi fisik Rizky Ridho menjadi pertimbangan utama untuk tidak menurunkannya sejak menit awal.

Padatnya agenda bersama Timnas Indonesia selama periode FIFA ASEAN Cup 2026 membuat sang kapten membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugarannya.