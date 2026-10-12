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PSM Hancur Lebur di Tangan PSS, Darije Kalezic: Kami tak Layak Kalah Telak!

Senin, 12 Oktober 2026 – 09:23 WIB
PSM Hancur Lebur di Tangan PSS, Darije Kalezic: Kami tak Layak Kalah Telak! - JPNN.com Bali
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic angkat bicara setelah skuad Pasukan Ramang kalah dari PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) kemarin. PSM kalah dari PSS Sleman dengan skor 0 - 3. Foto: PSM Makassar

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSM Makassar tumbang dengan cara memalukan saat menantang tuan rumah PSS Sleman pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) kemarin sore.

PSM keok dari PSS Sleman dengan skor mencolok 0 – 3.

Tiga gol kemenangan diraih PSS Sleman berkat brace yang dicetak Hiromu Tanaka menit ke - 34 dan 85 dan Matheus Fornazari menit ke-90 + 2.

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Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic menyoroti banyaknya kesalahan elementer dalam penguasaan bola yang merusak ritme permainan tim.

Menurut Darije Kalezic, PSM kerap kehilangan bola-bola sederhana yang berdampak langsung pada kegagalan tim menerapkan gaya permainan yang sudah dibangun di tiga pertandingan sebelumnya.

Juru taktik berkewarganegaraan Belanda dan Bosnia ini menyoroti lini pertahanan tim yang telah kebobolan 11 gol dalam empat pertandingan terakhir.

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Ia menegaskan bahwa statistik tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan dan menjadi bahan evaluasi utama.

Terkait margin kekalahan 3-0 pada laga ini, Darije Kalezic menjelaskan bahwa hal tersebut bermula dari risiko taktis yang diambil tim.

PSM Makassar tumbang dengan cara memalukan saat menantang tuan rumah PSS Sleman pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 dengan skor 0 - 3.
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TAGS   PSM psm makassar PSS PSS Sleman PSS vs PSM Darije Kalezic PSS Sleman vs PSM Makassar Super League 2026-2027 Stadion Maguwoharjo

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