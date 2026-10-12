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Igor Tolic Buka-bukaan Penyebab Persib Nyaris Tumbang, Beber Kesalahan Tim

Senin, 12 Oktober 2026 – 08:08 WIB
Igor Tolic Buka-bukaan Penyebab Persib Nyaris Tumbang, Beber Kesalahan Tim - JPNN.com Bali
Pemain Persib dan Dewa United berduel di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang 2 - 2. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Igor Tolic tak menampik Persib melakukan sejumlah kesalahan saat gagal meraih kemenangan pada laga pekan keempat Super League 2026-2026 kontra Dewa
United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.

Menurut Igor Tolic, dua celah di lini pertahanan Persib Bandung berhasil dimanfaatkan Dewa United untuk mencetak gol melalui Egy Maulana Vikri pada menit ke-23 dan Noah Sadaoui pada menit ke-45.

Menurut Igor Tolic, kualitas pemain Dewa United dan kondisi kebugaran lawan yang lebih terjaga menjadi tantangan bagi Persib Bandung.

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Dewa United dinilai memiliki persiapan yang lebih terfokus pada kompetisi Super League 2026-2026 dibandingkan dengan Persib.

"Kami membuat dua kesalahan di babak pertama dan dihukum karena Dewa United adalah tim yang bagus.

Fokus mereka hanya di liga, dan mereka memiliki pemain-pemain berkualitas.

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Tentu sulit untuk bangkit setelah itu," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Namun, tertinggal dua gol tidak membuat Persib Bandung kehilangan semangat.

Pelatih Igor Tolic tak menampik Persib melakukan sejumlah kesalahan saat gagal meraih kemenangan kontra Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, kemarin
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Dewa United Persib vs Dewa United Persib Bandung vs Dewa United Super League 2026-2027 Stadion Si Jalak Harupat

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