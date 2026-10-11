Drama Empat Gol di Si Jalak Harupat! Persib Selamat dari Kekalahan Konyol

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laju Persib Bandung tertahan pada pekan keempat Super League 2026-2027.

Menantang Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam, Persib Bandung dipaksa bermain imbang 2 – 2.

Menariknya, Persib Bandung tertinggal dua gol terlebih dahulu setelah Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui menjebol gawang Teja Paku Alam menit ke-23 dan 45 + 1.

Namun, skuad Pangeran Biru mampu bangkit pada babak kedua dengan menjebol gawang Sonny Stevens pada menit ke-51 dan 54.

Dua gol Persib Bandung itu dicetak striker Balsa Sekulic dan gelandang Marc Klok.

Persib mengawali pertandingan dengan tampil agresif.

Sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh Adam Alis dan peluang Balsa Sekulic, Maung Bandung malah diganjar gol cepat Egi Maulana Vikry pada menit ke-23 memanfaatkan umpan Noah Sadaoui.

Nasib apes Persib kian bertambah setelah bek Gabriel Mutombo terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat cedera pada menit ke-13.