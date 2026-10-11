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Drama Empat Gol di Si Jalak Harupat! Persib Selamat dari Kekalahan Konyol

Minggu, 11 Oktober 2026 – 21:27 WIB
Drama Empat Gol di Si Jalak Harupat! Persib Selamat dari Kekalahan Konyol - JPNN.com Bali
Pemain Persib dan Dewa United terlibat duel di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang 2 - 2. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laju Persib Bandung tertahan pada pekan keempat Super League 2026-2027.

Menantang Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam, Persib Bandung dipaksa bermain imbang 2 – 2.

Menariknya, Persib Bandung tertinggal dua gol terlebih dahulu setelah Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui menjebol gawang Teja Paku Alam menit ke-23 dan 45 + 1.

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Namun, skuad Pangeran Biru mampu bangkit pada babak kedua dengan menjebol gawang Sonny Stevens pada menit ke-51 dan 54.

Dua gol Persib Bandung itu dicetak striker Balsa Sekulic dan gelandang Marc Klok.

Persib mengawali pertandingan dengan tampil agresif.

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Sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh Adam Alis dan peluang Balsa Sekulic, Maung Bandung malah diganjar gol cepat Egi Maulana Vikry pada menit ke-23 memanfaatkan umpan Noah Sadaoui.

Nasib apes Persib kian bertambah setelah bek Gabriel Mutombo terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat cedera pada menit ke-13.

Menantang Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam, Persib Bandung dipaksa bermain imbang 2 – 2.
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TAGS   Persib persib bandung Dewa United Persib vs Dewa United Persib Bandung vs Dewa United Stadion Si Jalak Harupat Igor Tolic Super League 2026-2027

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