PSS Sleman Pecah Telur, Bungkam PSM Tiga Gol Tanpa Balas, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman akhirnya meraih kemenangan perdana setelah empat pertandingan Super League 2026-2027.

Menantang tim kuat PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) sore, PSS Sleman menang telak dengan skor 0 – 3.

Tiga gol kemenangan diraih PSS Sleman berkat brace yang dicetak Hiromu Tanaka menit ke - 34 dan 85 dan Matheus Fornazari menit ke-90 + 2.

Berkat kemenangan ini, PSS Sleman merangkat ke peringkat ke-12 dengan tiga poin, hasil dari sekali menang dan tiga kali kalah.

PSM Makassar di lain sisi berada di posisi ke-15 dengan dua poin, hasil dari dua kali seri dan dua kali kalah.

PSS Sleman langsung berinisiatif menyerang sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang pun lahir dari Hiromu Tanaka dan kolega.

Namun, PSM Makassar tak kekurangan semangat untuk membalas peluang PSS Sleman.

Stefan Jevtoski, Lars Vledwijk dan Henhen Herdiana beberapa kali mengancam gawang PSS Sleman yang dikawal Pedro de Oliviera.