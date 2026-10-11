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JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Pasang Badan Arema FC Gagal Bungkam BFC, Sorot Mental Pemain

Marcos Santos Pasang Badan Arema FC Gagal Bungkam BFC, Sorot Mental Pemain

Minggu, 11 Oktober 2026 – 17:27 WIB
Marcos Santos Pasang Badan Arema FC Gagal Bungkam BFC, Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali
Pemain Arema FC dan Bhayangkara FC berduel di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin. Kedua tim bermain imbang 2 - 2. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos pasang badan atas performa skuad Singo Edan yang sempat kedodoran seusai start yang menjanjikan.

Tuan rumah Arema FC dipaksa bermain imbang oleh Bhayangkara FC (BFC) dengan skor 2 – 2 pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Tim tamu BFC mencetak dua gol terlebih dahulu melalui Matias Ocampo menit ke-15 dan Milas Ristovski menit ke-31.

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Arema FC membalas pada babak kedua melalui Marcos Vinicius menit ke-52 dan Samuel Otusanya menit ke-60.

"Pertandingan yang sangat sulit.

Pada 10 sampai 15 menit awal kami bermain sangat baik dan kuat, tetapi sisa babak pertama performa kami menurun.

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Tanggung jawab di babak pertama sepenuhnya ada pada saya karena kami harus tertinggal lebih dulu," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Memasuki babak kedua, Arema FC melakukan penyesuaian taktik dan perubahan sikap mental di ruang ganti.

Pelatih Arema FC Marcos Santos pasang badan atas performa skuad Singo Edan yang sempat kedodoran seusai start yang menjanjikan kala ditahan imbang BFC 2 - 2
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TAGS   Marcos Santos arema fc Bhayangkara FC Stadion Kanjuruhan Arema FC vs Bhayangkara FC Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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