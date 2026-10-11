Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Duel Berkelas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel panas tersaji pada laga pekan keempat Super League 2026-2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.

Tim juara bertabur bintang Persib Bandung menantang Dewa United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam sembilan pertandingan di berbagai ajang dengan hasil Persib Bandung menang tiga kali, lima kali imbang dan sekali kalah.

Bermain di kandang sendiri menjadi modal penting bagi Persib.

Dukungan Bobotoh menjadi bensin tambahan bagi Marc Klok dan kolega untuk menghadapi tekanan sekaligus memaksimalkan peluang meraih tiga poin.

“Karena bermain di kandang, kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mencoba mendapatkan hasil terbaik,” ujar Igor Tolic di laman klub.

Persib juga telah mengantisipasi kekuatan Dewa United.

Igor Tolic menilai lawannya memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk Egy Maulana Vikri yang dinilainya berbahaya ketika tampil di Bandung.