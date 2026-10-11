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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Duel Berkelas

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Duel Berkelas

Minggu, 11 Oktober 2026 – 17:08 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Duel Berkelas - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tim juara bertabur bintang Persib Bandung menantang Dewa United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel panas tersaji pada laga pekan keempat Super League 2026-2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) malam.

Tim juara bertabur bintang Persib Bandung menantang Dewa United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

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Kedua kesebelasan telah bertemu dalam sembilan pertandingan di berbagai ajang dengan hasil Persib Bandung menang tiga kali, lima kali imbang dan sekali kalah.

Bermain di kandang sendiri menjadi modal penting bagi Persib.

Dukungan Bobotoh menjadi bensin tambahan bagi Marc Klok dan kolega untuk menghadapi tekanan sekaligus memaksimalkan peluang meraih tiga poin.

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“Karena bermain di kandang, kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mencoba mendapatkan hasil terbaik,” ujar Igor Tolic di laman klub.
Persib juga telah mengantisipasi kekuatan Dewa United.

Igor Tolic menilai lawannya memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk Egy Maulana Vikri yang dinilainya berbahaya ketika tampil di Bandung.

Tim juara bertabur bintang Persib Bandung menantang Dewa United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam
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TAGS   Persib Dewa United Persib vs Dewa United Igor Tolic Osmar Loss Live Streaming Persib vs Dewa United Prediksi Persib vs Dewa United Susunan Pemain Persib vs Dewa United Stadion Si Jalak Harupat Super League 2026-2027

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