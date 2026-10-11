Klasemen Super League Setelah Bali United Bungkam Persijap: Persija Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Empat pertandingan bergulir pada pekan keempat Super League 2026-2027, Sabtu (10/10) kemarin.

Hasilnya beragam, ada yang pesta kemenangan, meraih hasil imbang dan sedih karena menelan kekalahan.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, tuan rumah Arema FC dipaksa bermain imbang oleh Bhayangkara FC (BFC) dengan skor 2 – 2.

Tim tamu BFC mencetak dua gol terlebih dahulu melalui Matias Ocampo menit ke-15 dan Milas Ristovski menit ke-31.

Arema FC membalas pada babak kedua melalui Marcos Vinicius menit ke-52 dan Samuel Otusanya menit ke-60.

Hasil imbang ini tak mempengaruhi klasemen sementara kedua kesebelasan.

Arema FC tertahan di peringkat kedelapan dengan enam poin, hasil dari sekali menang dan tiga kali seri, sementara BFC di posisi kesembilan dengan statistik yang sama.

Hasil apik diraih Persita saat membungkam Garudayaksa FC dengan skor 2 – 1 di Banten International Stadium.