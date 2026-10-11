Stjepan Loncar Cetak Brace, Singgung Jakmania Seusai Persija Bungkam PSIM

bali.jpnn.com, BANTUL - Persija Jakarta tampil menggila saat melakoni laga big match pekan keempat Super League 2026-2027.

Bertamu ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) sore, Persija Jakarta menggulung tuan rumah empat gol tanpa balas.

"Pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami melakukan semua hal yang telah dibicarakan bersama pelatih,” ujar gelandang Persija Stjepan Loncar dilansir dari laman klub.

Meski bertumpuk pemain bintang, Persija Jakarta sempat kesulitan membongkar benteng pertahanan PSIM Yogyakarta di babak pertama.

Kebuntuan baru terpecah pada paruh kedua lewat rentetan gol cepat pemain Persija.

Pesta gol Persija Jakarta dibuka penyerang Alexander Jeremejeff pada menit ke-77 seusai mengonversi umpan manis dari sisi kiri.

Hanya berselang empat menit, gelandang Stjepan Loncar menggandakan keunggulan memanfaatkan umpan silang Kerim Memija.

Keperkasaan Persija makin tak terbendung setelah Kwon Chang-hoon mencetak gol ketiga pada menit ke-87, sebelum akhirnya Stjepan Loncar mengunci kemenangan telak 4-0 lewat gol keduanya.