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Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi

Minggu, 11 Oktober 2026 – 07:57 WIB
Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi - JPNN.com Bali
Pelatih Mario Lemos dan asisten pelatih terpukul dengan kekalahan telak Persijap Jepara atas tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam. Foto: instagram @coachmariolemos

bali.jpnn.com, GIANYAR - Mario Lemos terpukul dengan kekalahan telak Persijap Jepara atas tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Menurut Mario Lemos, penampilan Persijap jauh dari harapan, tak sesuai dengan latihan tim yang telah berjalan.

“Hari yang buruk bagi Persijap,” ujar Mario Lemos seusai pertandingan.

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Persijap kalah telak dari tuan rumah Bali United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 dengan skor 1 – 6.

Penyerang asing Jort van der Sande mencetak hattrick ke gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah pada menit ke-38, 57 dan 78.

Tiga gol Bali United lainnya dicetak Remco Balk menit ke-42, bek sayap Thijmen Goppel menit ke-72 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-90 +4.

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Persijap Jepara hanya mampu membalas melalui pemain pengganti Juan Douglas menit ke-71.

Mario Lemos mengatakan Persijap kesulitan bangkit setelah kebobolan gol pertama.

Mario Lemos terpukul dengan kekalahan telak Persijap Jepara atas tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.
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TAGS   Mario Lemos Persijap Persijap Jepara bali united degradasi Zona Degradasi Bali United vs Persijap Bali United vs Persijap Jepara stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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