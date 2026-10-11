Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Mario Lemos terpukul dengan kekalahan telak Persijap Jepara atas tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Menurut Mario Lemos, penampilan Persijap jauh dari harapan, tak sesuai dengan latihan tim yang telah berjalan.

“Hari yang buruk bagi Persijap,” ujar Mario Lemos seusai pertandingan.

Persijap kalah telak dari tuan rumah Bali United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 dengan skor 1 – 6.

Penyerang asing Jort van der Sande mencetak hattrick ke gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah pada menit ke-38, 57 dan 78.

Tiga gol Bali United lainnya dicetak Remco Balk menit ke-42, bek sayap Thijmen Goppel menit ke-72 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-90 +4.

Persijap Jepara hanya mampu membalas melalui pemain pengganti Juan Douglas menit ke-71.

Mario Lemos mengatakan Persijap kesulitan bangkit setelah kebobolan gol pertama.