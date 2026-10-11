Johnny Jansen Bongkar Trik Bali United Bantai Persijap, Terbukti Ampuh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Johnny Jansen bersyukur Bali United kembali ke tren positif seusai mengalahkan Persijap Jepara pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam kemarin.

Bali United yang takluk dari Borneo FC pada pekan ketiga, mengamuk dan membungkam Persijap dengan skor 6 – 1.

Penyerang asing Jort van der Sande mencetak hattrick ke gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah pada menit ke-38, 57 dan 78.

Tiga gol Bali United lainnya dicetak Remco Balk menit ke-42, bek sayap Thijmen Goppel menit ke-72 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-90 +4.

Persijap Jepara hanya mampu membalas melalui pemain pengganti Juan Douglas menit ke-71.

Kemenangan telak ini menjadi sejarah bagi Bali United lantaran dua laga sebelumnya hanya menang tipis dan sekali seri.

"Kemenangan yang besar. Luar biasa,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, kemenangan Serdadu Tridatu atas Laskar Kalinyamat sudah diprediksi sejak awal.