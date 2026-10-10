Bali United Mengamuk, Gilas Persijap 6 â€“ 1, Van der Sande Jadi Bintang

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengamuk di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10).

Serdadu Tridatu membungkam Persijap Jepara pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 dengan skor telak 6 – 1.

Namun, kemenangan telak ini harus dibayar mahal lantaran Bali United kehilangan satu pemain seusai wasit Ginanjar Rahman Latief mengganjar Thomas Lam dengan kartu merah.

Bek tengah asing yang dimasukkan pelatih Johnny Jansen pada menit ke-59 ini menerima kartu merah pada menit ke-97.

Pertandingan ini sekaligus menjadi panggung penyerang asing Jort van der Sande yang mencetak hattrick pada laga ini

Tiga gol Jort van der Sande ke gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah dicetak pada menit ke-38, 57 dan 78.

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Tiga gol Bali United lainnya dicetak Remco Balk menit ke-42, bek sayap Thijmen Goppel menit ke-72 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-90 +4.

Persijap hanya mampu membalas melalui pemain pengganti Juan Douglas menit ke-71.