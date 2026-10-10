JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Mengamuk, Gilas Persijap 6 â€“ 1, Van der Sande Jadi Bintang

Bali United Mengamuk, Gilas Persijap 6 â€“ 1, Van der Sande Jadi Bintang

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 21:43 WIB
Bali United Mengamuk, Gilas Persijap 6 â€“ 1, Van der Sande Jadi Bintang - JPNN.com Bali
Penyerang Bali United Jort van der Sande merayakan gol ke gawang Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam. Jort van der Sande mencetak hattrick untuk membantu Bali United membungkam Persijap dengan skor 6 - 1. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengamuk di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10).

Serdadu Tridatu membungkam Persijap Jepara pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 dengan skor telak 6 – 1.

Namun, kemenangan telak ini harus dibayar mahal lantaran Bali United kehilangan satu pemain seusai wasit Ginanjar Rahman Latief mengganjar Thomas Lam dengan kartu merah.

Baca Juga:

Bek tengah asing yang dimasukkan pelatih Johnny Jansen pada menit ke-59 ini menerima kartu merah pada menit ke-97.

Pertandingan ini sekaligus menjadi panggung penyerang asing Jort van der Sande yang mencetak hattrick pada laga ini

Tiga gol Jort van der Sande ke gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah dicetak pada menit ke-38, 57 dan 78.

Baca Juga:

Tiga gol Bali United lainnya dicetak Remco Balk menit ke-42, bek sayap Thijmen Goppel menit ke-72 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-90 +4.

Persijap hanya mampu membalas melalui pemain pengganti Juan Douglas menit ke-71.

Bali United membungkam Persijap Jepara pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, dengan skor telak 6 â€“ 1.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persijap Persijap Jepara Bali United vs Persijap Bali United vs Persijap Jepara Jort Van der Sande Johnny Jansen Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Mengamuk, Gilas Persijap 6 – 1, Van der Sande Jadi Bintang - JPNN.com Bali
    Bali United Mengamuk, Gilas Persijap 6 â€“ 1, Van der Sande Jadi Bintang
  2. Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs Persijap: Bangkit atau Terpuruk! - JPNN.com Bali

    Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs Persijap: Bangkit atau Terpuruk!

  3. Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU