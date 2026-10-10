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Persib vs Dewa United: Igor Tolic Waspada Efek Kejut Osmar Loss

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 20:48 WIB
Persib vs Dewa United: Igor Tolic Waspada Efek Kejut Osmar Loss - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic siap membawa skuad Pangeran Biru melawan Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10) besok. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali ke lapangan hijau seusai tampil apik di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026 kontra Port FC, Kamis (8/10) malam lalu.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Persib diagendakan melawan Dewa United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027, Minggu (11/10) besok.

Pertandingan big match ini berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat pukul 19.00 WIB.

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“Jadwalnya memang padat dan kami harus mengikutinya.

Karena bermain di kandang, kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mencoba mendapatkan hasil terbaik besok malam," kata pelatih Persib Bandung Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Satu hal yang patut diwaspadai perubahan karakter permainan Dewa United yang ditangani pelatih anyar, Osmar Loss.

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Menurut Igor Tolic, kehadiran pelatih baru membuat tim lawan memiliki pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan musim lalu.

Juru taktik asal Kroasia ini menilai Dewa United merupakan tim berkualitas yang mampu memperlihatkan permainan menonjol.

Menurut Igor Tolic, kehadiran pelatih baru Dewa United Osmar Loss membuat tim lawan memiliki pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan musim lalu.
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TAGS   Persib persib bandung Dewa United Igor Tolic Osmar Loss Persib vs Dewa United Persib Bandung vs Dewa United Stadion Si Jalak Harupat Super League 2026-2027

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