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Persija Menggila di SSA Bantul, Bantai PSIM 4 – 0, Shin Tae yong Blak-blakan

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 20:24 WIB
Persija Menggila di SSA Bantul, Bantai PSIM 4 – 0, Shin Tae yong Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pemain Persija merayakan kemenangan atas tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) malam. Persija mengalahkan PSIM dengan skor 4 - 0. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, BANTUL - Persija tampil menggila pada laga big match pekan keempat Super League 2026-2027 kontra tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) sore.

Persija yang bermain dengan banyak pemain bintang berhasil menggulung PSIM dengan skor telak 4 – 0.

Yang menarik, empat gol semuanya lahir pada babak kedua.

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Pesta gol Persija Jakarta dibuka pada menit ke-77 lewat aksi penyerang Alexander Jeremejeff yang sukses mengonversi umpan manis dari sisi kiri.

Tak butuh waktu lama, gelandang Persija Stjepan Loncar menggandakan keunggulan di menit ke-81 memanfaatkan umpan silang Kerim Memika.

Keperkasaan Persija makin tak terbendung setelah Kwon Chang-hoon mencetak gol ketiga pada menit ke-87.

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Kemenangan telak 4-0 Persija atas PSIM akhirnya ditutup secara indah oleh Stjepan Loncar pada menit ke-90+4 lewat tembakan melengkung ciamik ke pojok kanan gawang Cahya Supriadi.

Pelatih Shin Tae yong puas dengan performa impresif Persija mengalahkan PSIM Yogyakarta di kandangnya.

Persija tampil menggila pada laga big match pekan keempat Super League 2026-2027 dengan mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 4 - 0 di Stadion Sultan Agung
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TAGS   Persija Persija Jakarta PSIM PSIM Yogyakarta Shin Tae-yong STY PSIM vs Persija PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Stadion Sultan Agung Super League 2026-2027

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