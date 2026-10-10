Persija Menggila di SSA Bantul, Bantai PSIM 4 – 0, Shin Tae yong Blak-blakan

bali.jpnn.com, BANTUL - Persija tampil menggila pada laga big match pekan keempat Super League 2026-2027 kontra tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) sore.

Persija yang bermain dengan banyak pemain bintang berhasil menggulung PSIM dengan skor telak 4 – 0.

Yang menarik, empat gol semuanya lahir pada babak kedua.

Pesta gol Persija Jakarta dibuka pada menit ke-77 lewat aksi penyerang Alexander Jeremejeff yang sukses mengonversi umpan manis dari sisi kiri.

Tak butuh waktu lama, gelandang Persija Stjepan Loncar menggandakan keunggulan di menit ke-81 memanfaatkan umpan silang Kerim Memika.

Keperkasaan Persija makin tak terbendung setelah Kwon Chang-hoon mencetak gol ketiga pada menit ke-87.

Kemenangan telak 4-0 Persija atas PSIM akhirnya ditutup secara indah oleh Stjepan Loncar pada menit ke-90+4 lewat tembakan melengkung ciamik ke pojok kanan gawang Cahya Supriadi.

Pelatih Shin Tae yong puas dengan performa impresif Persija mengalahkan PSIM Yogyakarta di kandangnya.