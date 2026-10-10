Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs Persijap: Bangkit atau Terpuruk!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel panas tersaji pada laga pekan keempat Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (10/10) malam.

Tuan rumah Bali United menantang Persijap Jepara pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan Vidio.

Dua kesebelasan telah bertemu dua kali musim lalu, dengan hasil Bali United menang sekali dan sekali seri.

Masalahnya Bali United tak bisa diperkuat sejumlah pemain pilar karena cedera dan kartu merah.

Tuan rumah dipastikan tak bisa diperkuat Tim Receveur dan Rahmat Arjuna karena larangan bermain seusai menerima kartu merah pada laga sebelumnya.

Bali United juga tak bisa diperkuat Joao Ferrari yang masih dalam tahap pemulihan cedera dan bek asing Thomas Lam dengan alasan serupa.

Meski demikian, pelatih Johnny Jansen masih punya banyak pemain yang bisa diandalkan untuk mengalahkan Persijap.