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JPNN.com Bali Sport Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap

Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 05:43 WIB
Uji Kecerdikan Johnny Jansen Racik Skuad Pincang Bali United Kontra Persijap - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen pusing sejumlah pemain pilar absen kontra Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menghadapi tantangan berat menjaga kedalaman skuad menjelang laga pekan keempat Super League 2026-2027 melawan Persijap Jepara di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Sejumlah pilar Serdadu Tridatu dipastikan absen akibat sanksi larangan bermain maupun cedera.

Gelandang Tim Receveur dan penyerang sayap Rahmat Arjuna absen membela Bali United karena hukuman larangan bermain seusai mendapat kartu merah pada laga sebelumnya.

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Kondisi ini menguji kecerdikan pelatih Bali United Johnny Jansen dalam meramu komposisi pemain demi mengamankan poin penuh di kandang.

Di tengah keterbatasan pilihan pemain, Bali United mendapat angin segar setelah bek tangguh Thomas Lam mulai kembali berlatih bersama tim.

Thomas Lam absen dalam beberapa laga  seusai menjalani rehabilitasi cedera selama lima pekan.

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"Senang sekali karena Thomas Lam bisa gabung dengan tim dan latihan.

Itu menjadi sinyal yang bagus buat kami," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman I.League.

Sejumlah pilar Bali United dipastikan absen akibat sanksi larangan bermain maupun cedera, salah satunya Tim Receveur dan Rahmat Arjuna
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TAGS   Johnny Jansen bali united Persijap Persijap Jepara Bali United vs Persijap Bali United vs Persijap Jepara stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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