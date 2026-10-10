Skuad Bali United Pincang Kontra Persijap, Bomber Vasko Kalezic Ogah Jemawa

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang Persijap Vasko Kalezic mengaku kualitas Bali United tak kalah bagus dibandingkan dengan tim-tim lain yang pernah mereka hadapi sebelumnya.

Menurut mantan penyerang Timnas Montenegro ini, Bali United adalah salah satu tim kuat dengan materi pemain di atas rata-rata.

"Kami menghormati Bali United.

Mereka adalah tim yang bagus dan kuat.

Kami menghormati mereka, tetapi kami juga percaya pada kekuatan tim kami sendiri," ujar Vasko Kalezic dilansir dari laman I.League.

Laga Bali United kontra Persijap pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam ini.

Bali United dipastikan tak bisa diperkuat dua pilar andalan, Rahmat Arjuna dan Tim Receveur karena hukuman larangan bermain seusai mendapat kartu merah pada laga sebelumnya.

Bali United kemungkinan juga tak bisa diperkuat pemain belakang Thomas Lam karena masih dalam tahap pemulihan cedera.