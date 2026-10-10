Persijap Berburu Poin di Bali, Mario Lemos: Kami tak Datang Cuma Buat Ditekan!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menyadari betul ujian berat yang menanti Laskar Kalinyamat saat menantang tuan rumah Bali United pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Mario Lemos menilai Serdadu Tridatu merupakan lawan yang tangguh karena dihuni materi pemain berkualitas.

Bali United juga berada dalam tren positif seusai mengantongi kemenangan di laga-laga sebelumnya.

Meski demikian, juru taktik asal Portugal itu menegaskan Laskar Kalinyamat tidak datang ke Pulau Dewata hanya untuk menjadi bulan-bulanan tuan rumah.

"Persijap tidak datang hanya untuk menerima tekanan.

Kami telah melakukan persiapan dan menganalisis kekuatan serta kelemahan lawan demi mencari peluang meraih hasil positif di sini," ujar Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Laga tandang ini menjadi krusial bagi Persijap Jepara.

Pasalnya, dalam tiga pertandingan awal musim ini, mereka belum mampu mengemas satu poin pun.