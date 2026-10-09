Irfan Jaya Geser Posisi Rahmat Arjuna, Siap Tampil Spartan Kontra Persijap

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya dipastikan siap mengisi pos yang ditinggalkan Rahmat Arjuna di lini serang saat menjamu Persijap Jepara pada laga pekan

keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Rahmat Arjuna dan Tim Receveur dipastikan absen membela Bali United saat kontra Persijap karena larangan bermain seusai mendapat kartu merah pada laga sebelumnya.

Duel sengit antara Bali United versus Persijap Jepara dijadwalkan kick-off pukul 20.00 WITA dan disiarkan langsung melalui Indosiar serta layanan live streaming Vidio.

Mantan pemain Persebaya dan PSS Sleman itu menegaskan kondisinya sangat bugar dan siap tampil habis-habisan sejak menit awal dalam partai kandang ketiga musim ini.

"Kami para pemain dalam situasi siap menghadapi Persijap Jepara.

Persiapan di latihan berjalan lancar tanpa kendala.

Saya berharap Bali United bisa menjaga tren positif di laga kandang dengan meraup kemenangan," ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.

Menurut Irfan Jaya, Serdadu Tridatu berambisi melanjutkan rekor kinclong di markas sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar.