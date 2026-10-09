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JPNN.com Bali Sport Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat

Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat

Jumat, 09 Oktober 2026 – 18:58 WIB
Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen memastikan Bali United siap menghadapi Persijap Jepara di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap melakoni laga pekan keempat Super League 2026-2027 kontra Persijap Jepara di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Anak asuh Johnny Jansen bertekad menjaga kesucian Stadion Kapten Dipta pasca-jeda FIFA Matchday.

Bali United pada dua laga kandang sebelumnya meraih kemenangan, yakni menang 2-1 atas PSS Sleman dan 4-1 atas Isenmulang Kalteng FC.

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Pelatih kepala Bali United Johnny Jansen menegaskan tren positif tersebut mendongkrak rasa percaya diri anak asuhnya.

Meski demikian, juru taktik asal Belanda itu enggan memandang sebelah mata Persijap yang belum mengemas poin dalam tiga laga awal.

"Dua kemenangan kandang membuat kami percaya diri.

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Namun, Persijap tim yang bagus dan pertandingan besok tidak akan mudah,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Kami sudah mempersiapkan secara matang di latihan demi mengamankan tiga poin bersama suporter di rumah," imbuhnya.

Anak asuh Johnny Jansen bertekad menjaga kesucian Stadion Kapten Dipta pasca-jeda FIFA Matchday saat melawan Persijap di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, besok
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TAGS   bali united Persijap Persijap Jepara Bali United vs Persijap Bali United vs Persijap Jepara Johnny Jansen Tim Receveur Rahmat Arjuna Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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