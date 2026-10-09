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JPNN.com Bali Sport Derbi Jatim Jadi Milik Persik Kediri, Gilas Madura United 2 – 0, Wow!

Derbi Jatim Jadi Milik Persik Kediri, Gilas Madura United 2 – 0, Wow!

Jumat, 09 Oktober 2026 – 18:40 WIB
Derbi Jatim Jadi Milik Persik Kediri, Gilas Madura United 2 – 0, Wow! - JPNN.com Bali
Gelandang Persik Kediri Eduardo Barbosa merayakan gol ke gawang Madura United di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) sore. Persik mengalahkan Madura United dengan skor 2 - 0. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Derbi Jawa Timur (Jatim) menjadi milik Persik Kediri.

Menjamu Madura United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) sore, Persik Kediri menang 0 – 2.

Dua gol Persik Kediri dicetak gelandang Eduardo Barbosa pada menit ke-9 dan 25.

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Nasib Madura United yang tidak pernah kalah dalam tiga laga kian miris lantaran Laskar Sape Kerrab hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-44.

Penyebabnya penyerang asing Madura United Dimitar Mitkov diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan.

Persik Kediri langsung menggebrak sejak menit awal pertandingan.

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Laga baru berjalan sembilan menit, Eduardo Barbosa mencatatkan namanya di papan skor setelah menjebol gawang Madura United yang dikawal Angga Saputro.

Aksi individunya mengelabui lini belakang Madura United di dalam kotak penalti diakhiri dengan tembakan akurat yang mengubah skor jadi 1-0.

Menjamu Madura United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) sore, Persik Kediri menang 0 – 2.
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TAGS   Derbi Jawa Timur Derbi Jatim persik madura united Persik Kediri Persik Kediri vs Madura United Persik vs Madura United Super League 2026-2027 Stadion Brawijaya

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