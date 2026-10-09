Derbi Jatim Jadi Milik Persik Kediri, Gilas Madura United 2 – 0, Wow!

bali.jpnn.com, KEDIRI - Derbi Jawa Timur (Jatim) menjadi milik Persik Kediri.

Menjamu Madura United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya, Jumat (9/10) sore, Persik Kediri menang 0 – 2.

Dua gol Persik Kediri dicetak gelandang Eduardo Barbosa pada menit ke-9 dan 25.

Nasib Madura United yang tidak pernah kalah dalam tiga laga kian miris lantaran Laskar Sape Kerrab hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-44.

Penyebabnya penyerang asing Madura United Dimitar Mitkov diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan.

Persik Kediri langsung menggebrak sejak menit awal pertandingan.

Laga baru berjalan sembilan menit, Eduardo Barbosa mencatatkan namanya di papan skor setelah menjebol gawang Madura United yang dikawal Angga Saputro.

Aksi individunya mengelabui lini belakang Madura United di dalam kotak penalti diakhiri dengan tembakan akurat yang mengubah skor jadi 1-0.