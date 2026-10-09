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Jadwal Super League: PSIM kontra Persija, Persib Tantang Dewa United, Cek!

Jumat, 09 Oktober 2026 – 09:23 WIB
Jadwal Super League: PSIM kontra Persija, Persib Tantang Dewa United, Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan keempat kompetisi Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10) lusa. Foto: Instagram @psimjogja_official Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan keempat kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10) mendatang.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

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Laga pekan keempat dibuka di Stadion Brawijaya, mempertemukan tuan rumah Persik Kediri kontra Madura United, Jumat hari ini (9/10).

Derbi Jawa Timur ini berlangsung pukul 15.30 WIB dan disiarkan secara live di Indosiar.

Laga kedua berlanjut di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, mempertemukan Isenmulang FC melawan Persebaya pada pukul 19.00 WIB.

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Pertandingan ini disiarkan secara live di Indosiar.

Pada Sabtu (10/10) besok, empat pertandingan dijadwalkan bergulir di empat stadion berbeda.

Pekan keempat kompetisi Super League 2026-2027 ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10) mendatang.
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TAGS   Super League 2026-2027 Jadwal Super League 2026-2027 Persija PSIM Yogyakarta Persib Dewa United psm makassar PSS Sleman bali united Persebaya

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