Jadwal Super League: PSIM kontra Persija, Persib Tantang Dewa United, Cek!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan keempat kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10) hingga Minggu (11/10) mendatang.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Laga pekan keempat dibuka di Stadion Brawijaya, mempertemukan tuan rumah Persik Kediri kontra Madura United, Jumat hari ini (9/10).

Derbi Jawa Timur ini berlangsung pukul 15.30 WIB dan disiarkan secara live di Indosiar.

Laga kedua berlanjut di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, mempertemukan Isenmulang FC melawan Persebaya pada pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini disiarkan secara live di Indosiar.

Pada Sabtu (10/10) besok, empat pertandingan dijadwalkan bergulir di empat stadion berbeda.