Shin Tae yong tak Sabar Menanti Debut Marselino di Persija, Ada Kabar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang anyar Persija Marselino Ferdinan belum bisa dimainkan pelatih Shin Tae yong di kompetisi Super League 2026-2027 dalam waktu dekat.

Mantan pemain Oxford United ini masih menjalani proses pemulihan cedera sejak diperkenalkan manajemen pada 23 September 2026 lalu.

Kabar terbaru, Marselino Ferdinan masih menjalani program pemulihan di Spanyol.

Pelatih Shin Tae yong memperkirakan Marselino Ferdinan baru bergabung dengan tim sekitar dua hingga tiga bulan ke depan.

Namun, STY, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa belum ada tanggal pasti mengenai kepulangan sang gelandang ke Jakarta.

“Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh.

Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

“Jika berjalan lancar, mungkin sekitar bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember,” imbuhnya.