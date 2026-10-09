JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Shin Tae yong tak Sabar Menanti Debut Marselino di Persija, Ada Kabar

Shin Tae yong tak Sabar Menanti Debut Marselino di Persija, Ada Kabar

Jumat, 09 Oktober 2026 – 08:58 WIB
Shin Tae yong tak Sabar Menanti Debut Marselino di Persija, Ada Kabar - JPNN.com Bali
Gelandang muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan masih menunggu debut di Persija. Cedera membuat Marselino tak kunjung bisa membela Persija di kompetisi Super League. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang anyar Persija Marselino Ferdinan belum bisa dimainkan pelatih Shin Tae yong di kompetisi Super League 2026-2027 dalam waktu dekat.

Mantan pemain Oxford United ini masih menjalani proses pemulihan cedera sejak diperkenalkan manajemen pada 23 September 2026 lalu.

Kabar terbaru, Marselino Ferdinan masih menjalani program pemulihan di Spanyol.

Baca Juga:

Pelatih Shin Tae yong memperkirakan Marselino Ferdinan baru bergabung dengan tim sekitar dua hingga tiga bulan ke depan.

Namun, STY, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa belum ada tanggal pasti mengenai kepulangan sang gelandang ke Jakarta.

“Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga:

Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

“Jika berjalan lancar, mungkin sekitar bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember,” imbuhnya.

Pelatih Shin Tae yong memperkirakan Marselino Ferdinan baru bergabung dengan tim sekitar dua hingga tiga bulan ke depan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Shin Tae-yong STY Marselino Ferdinan Persija Persija Jakarta cedera Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. League Cup 2026-2027 Bergulir, Ini Lawan Bali United di Grup J Zona Timur 2 - JPNN.com Bali

    League Cup 2026-2027 Bergulir, Ini Lawan Bali United di Grup J Zona Timur 2

  2. Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United

  3. Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali

    Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU