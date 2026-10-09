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JPNN.com Bali Sport Taktik Ciamik Persib Bungkam Port FC Berjalan Mulus, Tolic Puji Setinggi Langit

Taktik Ciamik Persib Bungkam Port FC Berjalan Mulus, Tolic Puji Setinggi Langit

Jumat, 09 Oktober 2026 – 08:12 WIB
Taktik Ciamik Persib Bungkam Port FC Berjalan Mulus, Tolic Puji Setinggi Langit - JPNN.com Bali
Pemain Persib berduel dengan pemain Port FC di ajang ACC Cup 2026-2027 di Thammasat Stadium, Tailan, Kamis (8/10) malam. Persib mengalahkan Port FC dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANGKOK - Persib Bandung memetik kemenangan spektakuler seusai menumbangkan tuan rumah Port FC dengan skor 3-1 di Thammasat Stadium, Tailan, Kamis (8/10) malam.

Skenario kemenangan skuad Pangeran Biru terbilang dramatis.

Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Jude Jacob Soonsup-Bell pada menit ke-63, Persib mampu membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol balasan hanya dalam kurun waktu sembilan menit di masa injury time.

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Tiga gol kemenangan Maung Bandung masing-masing dicetak Mariano Peralta menit ke-88, Berguinho menit ke-93, dan Luka Menalo menit ke-95.

Pelatih Persib Igor Tolic tak sungkan melontarkan pujian setinggi langit atas kecerdasan para pemainnya yang mampu mengeksekusi perubahan taktik secara ciamik di lapangan.

"Selamat untuk para pemain.

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Hal seperti ini mungkin terjadi ketika Anda memiliki kelompok pemain yang sangat cerdas.

Mereka bisa beradaptasi dan mengubah sistem di tengah pertandingan," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Pelatih Persib Igor Tolic tak sungkan melontarkan pujian setinggi langit atas kecerdasan para pemainnya yang mampu mengalahkan Port FC di kandangnya 3 - 1
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TAGS   Persib persib bandung Port FC Port FC vs Persib Bandung Port FC vs Persib Igor Tolic ASEAN Club Championship 2026-2027 Thammasat Stadium

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