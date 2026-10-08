Bernardo Tavares Pantang Pandang Remeh Isenmulang FC, Anggap Laga Seperti Final

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares enggan memandang sebelah mata Isenmulang FC menjelang bentrok pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10) besok.

Meski lawan saat ini terdampar di dasar klasemen tanpa kemenangan dalam tiga laga awal, Bernardo Tavares menegaskan posisi klasemen tidak menentukan hasil di lapangan.

"Mereka bisa menciptakan banyak peluang, terutama dalam dua pertandingan terakhir.

Saya memperkirakan laga besok akan berjalan sulit," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PSM Makasar itu menilai situasi Isenmulang FC justru berpotensi menjadi lecutan motivasi bagi Laskar Tambun Bungai untuk bangkit dan tampil lebih agresif.

"Justru itu bisa menjadi masalah.

Saya melihat mereka punya sikap dan kerja keras yang bagus saat menyerang maupun bertahan. Mereka pasti ingin keluar dari situasi ini," kata Bernardo Tavares.

Juru taktik asal Portugal ini pun menginstruksikan skuad The Green Force untuk menjaga konsentrasi sejak menit awal.