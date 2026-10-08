Isenmulang FC Gaet Eks Kiper Arema Lucas Frigeri, Debut Kontra Persebaya?

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Keputusan besar diambil Isenmulang FC menjelang laga pekan keempat Super League 2026-2027 kontra Persebaya di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (9/10) besok.

Manajemen Isenmulang FC mengumumkan rekrutan baru seorang penjaga gawang kaya pengalaman asal Brasil, Lucas Frigeri.

Kiper 37 tahun yang sempat membela Madura United dan Arema FC ini direkrut Isenmulang FC untuk memperkuat pertahanan tim yang telah kebobolan 10 gol dalam tiga pertandingan.

Manajemen mengungkap keputusan mendatangkan Lucas Frigeri punya dasar yang kuat.

Kebobolan 10 gol dalam tiga laga menjadi alasan kuat.

"Kalau dilihat dalam tiga pertandingan kebobolan 10 gol, itu yang menjadi alasan utama kami mengevaluasi posisi penjaga gawang untuk menutup kebocoran di lini belakang," ujar pelatih Isenmulang FC Mundari Karya dilansir dari laman I.League.

Mundari Karya berharap keberadaan Lucas Frigeri tidak sekadar menjadi benteng terakhir yang kokoh, tetapi juga membawa dampak positif secara instan bagi stabilitas dan mentalitas tim.

Menurut Mundari Karya, pengalaman serta kualitas kiper asal Negeri Samba ini dinilai mampu menularkan rasa percaya diri kepada para pemain bertahan.