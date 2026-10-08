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ACC 2026-2027: Persib Hajar Port FC 3 – 1, Cetak Tiga Gol Dalam 9 Menit, Ngeri

Kamis, 08 Oktober 2026 – 22:14 WIB
ACC 2026-2027: Persib Hajar Port FC 3 – 1, Cetak Tiga Gol Dalam 9 Menit, Ngeri - JPNN.com Bali
Penyerang Persib Mariano Peralta mengiring bola saat berusaha ditekel pemain Port FC di Stadion Thammasat, Tailan, Kamis (8/10) malam. Persib mengalahkan Port FC dengan skor telak 3 - 1. Foto; Persib

bali.jpnn.com, BANGKOK - Hasil manis diraih wakil Indonesia di ajang ASEAN Championship Club (ACC) 2026-2027.

Setelah Borneo FC menahan imbang Buriram United 0 – 0, di Chang Arena, Buriram, Tailan, Rabu (7/10) kemarin, hasil mentereng diraih Persib Bandung, Kamis (8/10) malam.

Melawan tuan rumah Port FC di Stadion Thammasat, Tailan, Persib Bandung menang telak dengan skor 1 – 3.

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Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, tuan rumah Port FC memecah kebuntuan pada menit ke-63.

Pelanggaran Ikhwan Ali Tanamal terhadap Francisco Mendes membuat Port FC mendapat hadiah penalti.

Jude Jacob Soonsup-Bell yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan gawang Persib Bandung yang dikawal Teja Paku Alam.

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Tertinggal satu gol memaksa pelatih Igor Toli? merombak strategi dengan memasukkan Dedi Kusnandar, Balsa Sekulic, Thom Haye, hingga Mariano Peralta.

Sempat dirugikan seusai penalti Mariano Peralta dibatalkan VAR pada menit ke-78, Persib Bandung menolak menyerah.

Melawan tuan rumah Port FC di Stadion Thammasat, Tailan, Kamis (8/10) malam, Persib Bandung menang telak dengan skor 1 – 3.
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TAGS   Persib persib bandung Port FC Port FC vs Persib ACC 2026-2027 Port FC vs Persib Bandung Igor Tolic ASEAN Championship Club 2026-2027 Borneo FC

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