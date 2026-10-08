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Persib Percaya Diri Tantang Port FC, Ada Sandy Walsh hingga Thom Haye

Kamis, 08 Oktober 2026 – 09:14 WIB
Persib Percaya Diri Tantang Port FC, Ada Sandy Walsh hingga Thom Haye - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic percaya diri menghadapi Port FC di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 yang bergulir di Thammasat Stadium, Bangkok, Tailan, Kamis (8/10) pukul 19.00 WIB. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANGKOK - Persib menjalani laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 kontra tim kuat klub Thai Super League Port FC di Thammasat Stadium, Bangkok, Tailan, Kamis (8/10) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga krusial tersebut, kabar gembira menghampiri Pangeran Biru.

Dua pilar penting Persib Thom Haye dan Ragnar Oeratmangoen dipastikan sudah menyusul dan siap memperkuat tim di Tailan.

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Kehadiran duo penggawa Timnas Indonesia itu diyakini bakal menjadi suntikan motivasi berlipat.

Terlebih, keduanya baru saja sukses mengantarkan Skuad Garuda merengkuh trofi FIFA Asean Cup 2026.

"Mengenai Thom dan Ragnar, mereka tampil bagus di tim nasional.

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Mereka memang butuh sedikit istirahat, tetapi secara mental kondisi mereka sangat baik karena datang dengan hasil positif seusai juara," ujar pelatih Persib Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Kehadiran Haye dan Ragnar menjadi angin segar di tengah absennya sejumlah pemain pilar Persib pada laga malam ini.

Persib menjalani laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 kontra tim kuat klub Thai Super League Port FC di Thammasat Stadium, Tailan
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TAGS   Persib persib bandung Port FC Port FC vs Persib Igor Tolic ASEAN Club Championship 2026-2027 ACC 2026-2027 Sandy Walsh Thammasat Stadium Thom Haye

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