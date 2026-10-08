Mauro Jeronimo Bongkar Trik Cerdas Borneo FC Tahan Imbang Buriram United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Borneo FC meraih hasil apik pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027 kontra Borneo FC di Chang Arena, Buriram, Tailan, Rabu (7/10) malam.

Skuad Pesut Etam menahan imbang Buriram United dengan skor kacamata 0 – 0.

Menurut juru taktik Borneo FC Mauro Jeronimo, keberhasilan Juan Villa dan kolega menahan imbang tuan rumah berkat analisis matang tim pelatih.

Buriram United kerap memanfaatkan bola-bola mati seperti tendangan bebas, sepak pojok, dan umpan silang untuk mengincar tiang jauh dan menjebol gawang lawan.

Mauro Jeronimo paham bentul kendala postur pemain Borneo FC yang relatif pendek, rata-rata di bawah 175 cm, kecuali dua bek tengah, membuat lini belakang harus bekerja ekstrakeras.

“Kami tahu Buriram United biasanya merupakan tim yang banyak menyerang di tiang kedua melalui umpan silang, tendangan bebas, maupun sepak pojok,” ujar Mauro Jeronimo dilansir dari laman I.League.

Oleh karena itu, Mauro Jeronimo memberi pujian setinggi langit kepada kiper Borneo FC Kadu yang tampil cemerlang sepanjang laga.

Mantan kiper PSBS Biak itu mampu membaca arah bola tim lawan dengan sempurna dan mementahkannya.