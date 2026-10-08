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League Cup 2026-2027 Bergulir, Ini Lawan Bali United di Grup J Zona Timur 2

Kamis, 08 Oktober 2026 – 08:10 WIB
League Cup 2026-2027 Bergulir, Ini Lawan Bali United di Grup J Zona Timur 2 - JPNN.com Bali
Operator liga Indonesia Ileague bersama PSSI meluncurkan turnamen baru untuk musim 2026-2027 bertajuk League Cup. Bali United tergabung di Grup J Zona Timur 2 bersama Barito Putera dan Persiba Balikpapan. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operator liga Indonesia Ileague bersama PSSI meluncurkan turnamen baru untuk musim 2026-2027 bertajuk League Cup.

Kompetisi ini diikuti 38 kontestan yang berasal dari kasta Super League dan Championship musim ini.

League Cup dirancang khusus sebagai panggung bagi para pemain lokal yang minim jam terbang di kompetisi utama.

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Pasalnya, operator kompetisi menerapkan pembatasan ketat untuk penggunaan legiun asing.

Secara regulasi, setiap tim kontestan hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal tiga pemain asing dalam skuad mereka.

Guna mengefisiensikan jalannya turnamen, 38 tim peserta akan dibagi ke dalam dua wilayah utama, yakni Wilayah Barat dan Wilayah Timur.

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Masing-masing wilayah kemudian dipecah lagi menjadi dua zona, yaitu Wilayah Barat 1, Wilayah Barat 2, Wilayah Timur 1, dan Wilayah Timur 2.

Ajang ini dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026 dan berakhir pada 19 Mei 2027 mendatang.

Operator liga Indonesia Ileague bersama PSSI meluncurkan turnamen baru untuk musim 2026-2027 bertajuk League Cup. Bali United tergabung di Grup J Zona Timur 2
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TAGS   League Cup 2026-2027 ILeague PSSI Super League Championship bali united Barito Putera Persiba Balikpapan

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