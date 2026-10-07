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Taisei Marukawa Update Proses Jadi WNI, Incar Satu Tempat di Timnas Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 – 18:29 WIB
Taisei Marukawa Update Proses Jadi WNI, Incar Satu Tempat di Timnas Indonesia - JPNN.com Bali
Mantan gelandang serang Persebaya dan PSIS Semarang yang kini bermain untuk Dewa United Taisei Marukawa makin mantap memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan bermain untuk Timnas Indonesia. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANTEN - Mantan gelandang serang Persebaya dan PSIS Semarang Taisei Marukawa makin mantap memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Pesepak bola asal Jepang yang kini bermain untuk Dewa United secara terbuka mengaku tengah menjalani proses menjadi WNI.

Taisei Marukawa mengatakan seluruh berkas persyaratan telah ia serahkan kepada pihak berwenang dan kini tinggal menunggu persetujuan tahap lanjutan.

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"Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai prosesnya, tetapi saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Saat ini masih menunggu persetujuan," ujar Taisei Marukawa dilansir dari laman I.League.

Keputusan berpindah kewarganegaraan ini diambil Taisei setelah lima tahun merumput di Liga Indonesia.

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Pemain berusia 29 tahun itu mengaku jatuh cinta pada Indonesia, terutama karena keramahan masyarakatnya yang membuat ia merasa nyaman.

"Saya sudah tinggal di Indonesia selama lima tahun dan benar-benar jatuh cinta dengan negara ini.

Mantan gelandang serang Persebaya dan PSIS Semarang Taisei Marukawa makin mantap memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan bermain untuk Timnas
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TAGS   Taisei Marukawa WNI Warga Negara Indonesia Dewa United Jepang Persebaya PSIS Semarang naturalisasi Timnas Indonesia

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