Ujian Berat Menanti Persija, STY Ogah Jadwal Padat Jadi Batu Sandungan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Laga berat Persija pada Oktober 2026.

Skuad Macan Kemayoran bakal menjalani lima laga beruntun.

Setelah melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) dan Persita di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10), Persija dijadwalkan menantang tiga tim lain.

Masing-masing Persija menjamu Arema FC pada 21 Oktober, Persik Kediri pada 26 Oktober dan melawat ke kandang Dewa United pada 31 Oktober.

Lima pertandingan tersebut berlangsung dalam rentang 22 hari.

Oleh karena itu, pelatih Shin Tae yong minta para pemain Persija menjaga kebugaran fisik.

Menurut STY, sapaan akrabnya, kesiapan teknik dan taktik akan sulit dimaksimalkan jika kondisi fisik pemain tidak berada pada level terbaik.

“Saya pikir kondisi tubuh adalah yang paling penting,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.