JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ujian Berat Menanti Persija, STY Ogah Jadwal Padat Jadi Batu Sandungan

Ujian Berat Menanti Persija, STY Ogah Jadwal Padat Jadi Batu Sandungan

Rabu, 07 Oktober 2026 – 18:11 WIB
Ujian Berat Menanti Persija, STY Ogah Jadwal Padat Jadi Batu Sandungan - JPNN.com Bali
Pelatih Shin Tae yong minta para pemain Persija menjaga kebugaran fisik untuk menghadapi lima laga berat pada Oktober 2026 ini. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Laga berat Persija pada Oktober 2026.

Skuad Macan Kemayoran bakal menjalani lima laga beruntun.

Setelah melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) dan Persita di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10), Persija dijadwalkan menantang tiga tim lain.

Baca Juga:

Masing-masing Persija menjamu Arema FC pada 21 Oktober, Persik Kediri pada 26 Oktober dan melawat ke kandang Dewa United pada 31 Oktober.

Lima pertandingan tersebut berlangsung dalam rentang 22 hari.

Oleh karena itu, pelatih Shin Tae yong minta para pemain Persija menjaga kebugaran fisik.

Baca Juga:

Menurut STY, sapaan akrabnya, kesiapan teknik dan taktik akan sulit dimaksimalkan jika kondisi fisik pemain tidak berada pada level terbaik.

“Saya pikir kondisi tubuh adalah yang paling penting,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Pelatih Shin Tae yong minta para pemain Persija menjaga kebugaran fisik untuk menghadapi lima laga berat pada Oktober 2026 ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong STY PSIM Yogyakarta PSIM PSIM vs Persija Super League 2026-2027 persita arema fc

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United

  2. Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali

    Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

  3. PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow! - JPNN.com Bali

    PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU