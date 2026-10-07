Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap terus berupaya memperbaiki permainan secara menyeluruh, baik dalam bertahan, menyerang maupun saat melakukan transisi.

Perbaikan yang dilakukan tim pelatih Persijap ini untuk persiapan menghadapi Bali United pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) mendatang.

“Kami ingin meningkatkan semua aspek permainan kami, baik dalam bertahan, menyerang, maupun transisi.

Setiap hari kami ingin menjadi lebih baik, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim,” ujar pelatih Persijap Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Mario Lemos mengatakan persiapan tim menghadapi Bali United dilakukan secara maksimal selama jeda kompetisi.

Menurut Mario Lemos, jeda kompetisi tersebut menjadi kesempatan penting bagi tim untuk membangun chemistry sekaligus meningkatkan berbagai aspek permainan.

“Sangat penting untuk membangun chemistry di antara para pemain agar mereka dapat memahami bagaimana kami ingin bermain,” kata Mario Lemos.

Persijap belum meraih poin setelah gagal mencetak poin dalam tiga laga terakhir.