JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

Selasa, 06 Oktober 2026 – 22:25 WIB
Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali
Sepulang dari tugas bersama Timnas U17 Indonesia, pelatih Bali United U16 Sandhika Pratama langsung mendapat kepercayaan baru jadi pelatih Bali United U20. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sepulang dari tugas bersama Timnas U17 Indonesia, pelatih Bali United U16 Sandhika Pratama langsung mendapat kepercayaan baru.

Juru taktik asal Denpasar tersebut kini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Bali United U20 untuk mengarungi kompetisi Elite Pro Academy (EPA) One 2026-2027.

Sebelumnya, Sandhika Pratama menimba ilmu sebagai asisten pelatih Timnas U17 Indonesia di bawah komando Nova Arianto.

Baca Juga:

Pengalaman tersebut melengkapi rekam jejaknya yang pernah menukangi Bali United Women pada 2019 serta tim Bali United U16.

"Dipercaya menjadi pelatih kepala Bali United U20 adalah tugas menantang.

Fokus utama saya membantu pemain terus berkembang.

Baca Juga:

Pengalaman melatih di berbagai kategori umur sebelumnya menjadi pegangan saya untuk berprestasi," ujar Sandhika Pratama dilansir dari laman klub.

Tugas barunya ini diproyeksikan sebagai bagian dari program jangka panjang pengembangan pemain muda Bali United.

Sepulang dari tugas bersama Timnas U17 Indonesia, pelatih Bali United U16 Sandhika Pratama langsung mendapat kepercayaan baru jadi pelatih Bali United U20
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Sandhika Pratama Timnas U17 Indonesia nova arianto bali united Johnny Jansen Bali United Women Elite Pro Academy 2026-2027 EPA One 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali
    Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main
  2. PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow! - JPNN.com Bali

    PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow!

  3. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU