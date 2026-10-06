Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sepulang dari tugas bersama Timnas U17 Indonesia, pelatih Bali United U16 Sandhika Pratama langsung mendapat kepercayaan baru.

Juru taktik asal Denpasar tersebut kini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Bali United U20 untuk mengarungi kompetisi Elite Pro Academy (EPA) One 2026-2027.

Sebelumnya, Sandhika Pratama menimba ilmu sebagai asisten pelatih Timnas U17 Indonesia di bawah komando Nova Arianto.

Pengalaman tersebut melengkapi rekam jejaknya yang pernah menukangi Bali United Women pada 2019 serta tim Bali United U16.

"Dipercaya menjadi pelatih kepala Bali United U20 adalah tugas menantang.

Fokus utama saya membantu pemain terus berkembang.

Pengalaman melatih di berbagai kategori umur sebelumnya menjadi pegangan saya untuk berprestasi," ujar Sandhika Pratama dilansir dari laman klub.

Tugas barunya ini diproyeksikan sebagai bagian dari program jangka panjang pengembangan pemain muda Bali United.