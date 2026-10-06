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JPNN.com Bali Sport PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow!

PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow!

Selasa, 06 Oktober 2026 – 22:13 WIB
PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow! - JPNN.com Bali
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra enggan memasang target muluk-muluk skuad Super Elang Jawa setelah tak kunjung meraih poin dalam tiga laga terakhir. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra enggan memasang target muluk-muluk skuad Super Elang Jawa setelah tak kunjung meraih poin dalam tiga laga terakhir.

Pieter Huistra memilih fokus menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 dengan memainkan laga demi laga demi meraih hasil maksimal.

PSS Sleman gagal meraih poin setelah tiga laga berakhir dengan kekalahan saat menghadapi Bali United, Madura United dan Dewa United.

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"Untuk saat ini, kami hanya melihat satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

Kami selalu berusaha memenangkan laga berikutnya, itu yang selalu kami lakukan," ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Borneo FC ini menilai dinamika kompetisi menuntut timnya untuk pandai memanfaatkan momentum.

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Dari tiga laga awal, Super Elja dinilai sudah melewati ujian dari lawan-lawan berat.

"Sejauh ini kami sudah menghadapi tiga lawan yang cukup berat.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra enggan memasang target muluk-muluk skuad Super Elang Jawa setelah tak kunjung meraih poin dalam tiga laga terakhir.
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TAGS   PSS PSS Sleman Pieter Huistra Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027 bali united Dewa United madura united

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