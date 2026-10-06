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Calvin Verdonk: Juara FIFA ASEAN Cup Modal Penting di Piala Asia 2027

Selasa, 06 Oktober 2026 – 06:36 WIB
Calvin Verdonk: Juara FIFA ASEAN Cup Modal Penting di Piala Asia 2027 - JPNN.com Bali
Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk menegaskan bahwa gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi modal penting bagi Skuad Garuda menatap Piala Asia 2027. Foto: Instagram@c.verdonk

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk menegaskan bahwa gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi modal penting bagi Skuad Garuda menatap Piala Asia 2027.

Indonesia menyegel trofi juara seusai membungkam Tailan melalui drama adu penalti 4-2 (2-2) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

"Kemenangan ini sangat penting karena Tailan ada di grup yang sama dengan kami di Piala Asia, begitu juga Jepang.

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Mereka adalah lawan-lawan tangguh di level Asia," ujar Calvin Verdonk dilansir dari Antara.

Timnas Indonesia tergabung di Grup F Piala Asia 2027 bersama Tailan, Jepang, dan Qatar.

Piala Asia yang bergulir di Arab Saudi dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.

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Pemain pertama Indonesia di Liga 1 Prancis bersama Lille ini mengakui Jepang memiliki kualitas yang sangat bagus.

Namun, pesepak bola berdarah Indonesia – Belanda ini tetap melihat skuad Garuda berpeluang melangkah ke babak berikutnya.

Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk menegaskan bahwa gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi modal penting bagi Skuad Garuda menatap Piala Asia 2027.
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TAGS   Calvin Verdonk Timnas Indonesia FIFA ASEAN Cup 2026 Piala Asia Piala Asia 2027 Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Tailan Timnas Indonesia vs Tailan

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