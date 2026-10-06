Justin Hubner Kehabisan Kata-kata Seusai Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya seusai mengantar Skuad Garuda mengukir sejarah sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Menurut Justin Hubner, momen emosional ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata.

"Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata.

Jika melihat kembali dari mana kami memulai perjuangan ini, pencapaian ini sungguh luar biasa.

Perasaan bisa membawa pulang trofi pertama dalam sejarah Indonesia benar-benar tidak ternilai," ujar Justin Hubner dilansir dari Antara.

Indonesia mengalahkan Tailan melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Ini kemenangan pertama tim senior Indonesia dalam laga final dalam 35 tahun.

Terakhir kali tim senior menang di final adalah ketika mendapatkan medali emas SEA Games 1991 di Manila, Filipina.