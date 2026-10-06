JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Justin Hubner Kehabisan Kata-kata Seusai Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Justin Hubner Kehabisan Kata-kata Seusai Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 06 Oktober 2026 – 05:58 WIB
Justin Hubner Kehabisan Kata-kata Seusai Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Bali
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya seusai mengantar Skuad Garuda mengukir sejarah sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya seusai mengantar Skuad Garuda mengukir sejarah sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Menurut Justin Hubner, momen emosional ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata.

"Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata.

Baca Juga:

Jika melihat kembali dari mana kami memulai perjuangan ini, pencapaian ini sungguh luar biasa.

Perasaan bisa membawa pulang trofi pertama dalam sejarah Indonesia benar-benar tidak ternilai," ujar Justin Hubner dilansir dari Antara.

Indonesia mengalahkan Tailan melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Baca Juga:

Ini kemenangan pertama tim senior Indonesia dalam laga final dalam 35 tahun.

Terakhir kali tim senior menang di final adalah ketika mendapatkan medali emas SEA Games 1991 di Manila, Filipina.

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya seusai mengantar Skuad Garuda mengukir sejarah sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Justin Hubner Timnas Indonesia Timnas Tailan Indonesia Tailan Timnas Indonesia vs Tailan FIFA ASEAN Cup 2026 Juara FIFA ASEAN Cup 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU