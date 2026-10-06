Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Laga Sulit & Emosional

bali.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman tak bisa menyembunyikan rasa bangganya seusai mengantar Timnas Indonesia mencetak sejarah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah memenangkan adu penalti melawan Tailan menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Ini adalah trofi internasional pertama skuad Garuda di luar medali emas SEA Games yang beberapa kali diperoleh Indonesia.

Dean James membawa Indonesia unggul 1-0 untuk kemudian disamakan Iklas Sanron.

Tailan berbalik memimpin 2-1 pada babak perpanjangan waktu lewat Peeradol Chamrasamee sebelum Elkan Baggott menyamakan kedudukan 2-2.

Indonesia akhirnya menang setelah menyudahi adu penalti dengan 4-2 setelah duo algojo Tailan Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya gagal melaksanakan tugasnya.

"Ini merupakan momen yang membanggakan bagi Indonesia.

Trofi pertama dalam sejarah," kata John Herdman dilansir dari Antara.