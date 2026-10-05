Timnas Indonesia vs Tailan: Kevin Diks Kirim Pesan Penting, Jangan Mudah Emosi!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks mengaku bangga mampu membawa Skuad Garuda menembus partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia dijadwalkan menantang Tailan di laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Menurut Kevin Diks, perjalanan menuju final FIFA ASEAN Cup 2026 dilalui dengan perjuangan yang tak mudah.

Timnas Indonesia mengawali langkah di fase grup dengan menumbangkan Singapura 2-0, lalu tampil perkasa menahan imbang Malaysia 0-0 meski harus bermain dengan 10 pemain.

Skuad Garuda memastikan status juara grup seusai melibas Timnas Bangladesh dengan skor fantastis 9-2.

"Sekarang kami menghadapi target sulit berikutnya, yaitu mengalahkan Tailan di final.

Laga ini akan sangat keras, tetapi ini cuma satu pertandingan dan apa pun bisa terjadi," kata Kevin Diks dilansir dari Antara.

Bek klub Bundesliga Borussia Moenchengladbach ini pun minta pemain Timnas Indonesia tetap berkepala dingin dan tak mudah emosi.