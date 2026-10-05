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Ole Romeny Diragukan Tampil Kontra Tailan, John Herdman Buka Suara

Senin, 05 Oktober 2026 – 09:57 WIB
Ole Romeny Diragukan Tampil Kontra Tailan, John Herdman Buka Suara - JPNN.com Bali
Aksi penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny menjebol gawang lawan. Ole Romeny diragukan tampil membela Indonesia menjelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 kontra Tailan di SUGBK, Jakarta, Senin (5/10) malam. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang sedap datang dari Timnas Indonesia menjelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 kontra Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam.

Kabarnya penyerang Ole Romeny diragukan tampil membela Indonesia.

Mantan striker Oxford United ini terlihat berlatih terpisah saat Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Minggu (4/10) kemarin.

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“Ole sedang menjalani pemeriksaan.

Kami akan mengevaluasinya lagi.

Tidak ada jaminan dia tersedia untuk pertandingan ini," ujar pelatih Timnas Indonesia John Herdman dilansir dari Antara.

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Mantan pelatih Timnas Kanada ini pun tak bisa memastikan lantaran kewenangan ada di tangan tim medis.

“Sekali lagi, semuanya akan berada di tangan tim medis.

Penyerang Ole Romeny diragukan tampil membela Indonesia menjelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 kontra Tailan di SUGBK, Jakarta, Senin (5/10) malam.
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TAGS   Ole Romeny Timnas Indonesia John Herdman Tailan FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Indonesia vs Tailan Indonesia vs Tailan SUGBK Stadion Utama Gelora Bung Karno

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