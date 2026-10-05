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FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Bertekad Hapus Kutukan Timnas Indonesia

Senin, 05 Oktober 2026 – 09:25 WIB
FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Bertekad Hapus Kutukan Timnas Indonesia - JPNN.com Bali
John Herdman termotivasi memutus rekor buruk Timnas Indonesia saat bentrok melawan Tailan saat kedua tim bentrok pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam ini. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman termotivasi memutus rekor buruk Timnas Indonesia saat bentrok melawan Tailan saat kedua tim bentrok pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam.

Juru taktik asal Inggris ini ingin menjadikan laga final sebagai kesempatan untuk memutus rekor buruk melawan Tailan sekaligus memenangkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

“Saya melihat sejarah pertandingan kedua tim.

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Saya pikir Tailan telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia," kata John Herdman dilansir dari Antara.

Kedua tim telah bertemu sebanyak 78 kali sejak 1957.

Timnas Tailan mendominasi dengan 37 kemenangan, sementara Indonesia hanya meraih 25 kali menang, sisanya berakhir seri.

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Pada 10 pertemuan terakhir, Indonesia bahkan hanya menang dua kali, sementara Tailan meraih lima kemenangan.

Kemenangan terakhir Indonesia atas Tailan terjadi 10 tahun lalu, tepatnya pada leg pertama final Piala AFF 2016.

John Herdman termotivasi memutus rekor buruk Timnas Indonesia saat bentrok melawan Tailan saat kedua tim bentrok pada final FIFA ASEAN Cup 2026
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TAGS   FIFA ASEAN Cup 2026 John Herdman Timnas Indonesia Tailan Timnas Tailan Timnas Indonesia vs Tailan Indonesia vs Tailan Anthony Hudson H2H Timnas Indonesia vs Tailan

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