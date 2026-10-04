Jadwal Horor Persebaya! Lima Laga Sepanjang Oktober, Rivera Buka Suara

bali.jpnn.com, SURABAYA - Jadwal horor menanti Persebaya Surabaya di ajang Super League 2026-2027 pada Oktober ini.

Persebaya harus bertanding pada lima laga dalam rentang waktu kurang dari sebulan.

Pertandingan pertama Persebaya, yakni melawan Isenmulang FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (9/10) mendatang.

Persebaya kembali menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Minggu (18/10) mendatang.

Pada pekan keenam, Persebaya bertandang ke markas PSM Makassar, Stadion BJ Habibie, Pare-pare pada Kamis (22/10).

Persebaya kembali menggelar laga kandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Senin (26/10).

Laga kelima Persebaya pada bulan Oktober 2026 kembali bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo melawan Persijap Jepara, Jumat (30/10).

Oleh karena itu, menjaga kondisi fisik dan memastikan recovery berjalan optimal menjadi pekerjaan penting The Green Force agar tetap siap dari satu laga ke laga berikutnya.