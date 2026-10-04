Jadwal Horor Persebaya! Lima Laga Sepanjang Oktober, Rivera Buka Suara
bali.jpnn.com, SURABAYA - Jadwal horor menanti Persebaya Surabaya di ajang Super League 2026-2027 pada Oktober ini.
Persebaya harus bertanding pada lima laga dalam rentang waktu kurang dari sebulan.
Pertandingan pertama Persebaya, yakni melawan Isenmulang FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (9/10) mendatang.
Persebaya kembali menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Minggu (18/10) mendatang.
Pada pekan keenam, Persebaya bertandang ke markas PSM Makassar, Stadion BJ Habibie, Pare-pare pada Kamis (22/10).
Persebaya kembali menggelar laga kandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Senin (26/10).
Laga kelima Persebaya pada bulan Oktober 2026 kembali bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo melawan Persijap Jepara, Jumat (30/10).
Oleh karena itu, menjaga kondisi fisik dan memastikan recovery berjalan optimal menjadi pekerjaan penting The Green Force agar tetap siap dari satu laga ke laga berikutnya.
Jadwal horor menanti Persebaya Surabaya di ajang Super League 2026-2027 sepanjang Oktober ini dengan melawan lima tim berbeda.
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