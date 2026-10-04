Persib Siap Bikin Kejutan di Kandang Port FC, Teja Paku Alam Blak-blakan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali tampil di kompetisi Asia.

Namun, kali ini bukan di ajang AFC Championship League (ACL) Two, melainkan ASEAN Club Championship (ACC) Cup.

Persib Bandung dijadwalkan bertandang ke markas klub asal Thai League, Port FC pada Kamis (8/10) mendatang.

Persib mencatatkan hasil positif sebelum melawan Port FC, yakni mencetak kemenangan kontra Persijap di kompetisi domestik dan membungkam FC Seoul di ACL Two.

Target tinggi pun dicanangkan Persib di ajang ACC Cup.

"Mudah-mudahan kami bisa memberikan hasil yang baik juga.

Ini pertama kali kami ikut ACC Cup, mudah-mudahan bisa meraih poin di Bangkok nanti," ujar kiper Persib Bandung Teja Paku Alam dilansir dari laman klub.

Teja Paku Alam menegaskan kesiapan seluruh pemain menjelang berlaga kontra Port FC.