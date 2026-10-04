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Persib Siap Bikin Kejutan di Kandang Port FC, Teja Paku Alam Blak-blakan

Minggu, 04 Oktober 2026 – 18:52 WIB
Persib Siap Bikin Kejutan di Kandang Port FC, Teja Paku Alam Blak-blakan - JPNN.com Bali
Kiper Persib Teja Paku Alam saat mengawal gawang Maung Bandung saat melawan Port FC di ASEAN Club Championship Cup. Foto: M. Jatnika Sadili/Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali tampil di kompetisi Asia.

Namun, kali ini bukan di ajang AFC Championship League (ACL) Two, melainkan ASEAN Club Championship (ACC) Cup.

Persib Bandung dijadwalkan bertandang ke markas klub asal Thai League, Port FC pada Kamis (8/10) mendatang.

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Persib mencatatkan hasil positif sebelum melawan Port FC, yakni mencetak kemenangan kontra Persijap di kompetisi domestik dan membungkam FC Seoul di ACL Two.

Target tinggi pun dicanangkan Persib di ajang ACC Cup.

"Mudah-mudahan kami bisa memberikan hasil yang baik juga.

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Ini pertama kali kami ikut ACC Cup, mudah-mudahan bisa meraih poin di Bangkok nanti," ujar kiper Persib Bandung Teja Paku Alam dilansir dari laman klub.

Teja Paku Alam menegaskan kesiapan seluruh pemain menjelang berlaga kontra Port FC.

Persib Bandung dijadwalkan bertandang ke markas klub asal Thai League, Port FC pada Kamis (8/10) mendatang.
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TAGS   Persib persib bandung Port FC ASEAN Club Championship Cup Port FC vs Persib teja paku alam Kiper Super League 2026-2027 AFC Championship League Two

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