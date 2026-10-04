Persija Perkasa di Tiga Laga, STY Evaluasi Pertahanan Menjelang Kontra PSIM

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija tampil impresif dalam tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Skuad Persija mencetak dua kali clean sheet dan hanya sekali kebobolan, menghasilkan sembilan poin, menempatkan Persija di peringkat ketiga klasemen Super League.

Satu-satunya gol terjadi saat Persija mengalahkan Persib dengan skor 2 – 1.

Meski dua kali clean sheet layak mendapat apresiasi, tetapi satu gol yang bersarang ke gawang Nadeo Argawinata layak dievaluasi.

“Sedapat mungkin kami tidak boleh kebobolan seperti itu,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Menurut STY, sapaan akrabnya, bobolnya gawang Nadeo Argawinata sebenarnya bukan persoalan yang perlu dibesar-besarkan.

Pasalnya, kata STY, mencetak gol dan kebobolan merupakan dua hal yang menjadi bagian dari sepak bola.

Namun, berapa pun jumlah kebobolan harus terus diminimalisasi.